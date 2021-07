Dallari defende Constituinte exclusiva

1 – No vídeo da semana da série #neumanneentrevista, #adilsondallari, professor de #direitopublico da #pucsp, defende a convocação de uma #assembleiaconstituinteexclusiva, sem que seus membros possam disputar eleições durante uma quarentena. 2 – Crítico duro da atual composição do #supremotribunalfederal, o especialista também prega a priorização das obrigações constitucionais para a indicação de seus membros pelo #presidentedarepublica e posterior aprovação de sabatina no #senado, dando prioridade ao #notoriosaber e à #reputacaoilibada, que têm sido negligenciadas recentemente. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.