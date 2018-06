Cuspindo na História

O presidente do Senado, Eunício de Oliveira, não pode continuar fazendo corpo mole para decidir sobre o pedido de impeachment apresentado pelo professor Modesto Carvalhosa contra o ministro do STF Gilmar Mendes, apresentando nove razões para a necessidade da medida, e cobrado pelos senadores Randolfe Rodrigues e Lasier Martins. Agora o indigitado deu mais uma razão, a décima, ao fazer mais uma declaração imprópria à sua condição, que ele mesmo classifica como de um “supremo”, cuspindo na memória de todos os torturados na guerra suja contra a ditadura militar ao comparar o uso de algemas no traslado do ex-governador Sérgio Cabral para o IML de Curitiba, afirmando que se caminha para “tortura em praça pública”.

1 – Haisem Qual será o resultado da iniciativa tomada ontem pelos senadores Randolfe Rodrigues e Lasier Martins, exigindo do presidente do Senado, Eunício Oliveira, uma posição sobre o pedido do professor Modesto Carvalhosa de impeachment do ministro do Supremo Gilmar Mendes, que voltou a fazer mais uma afirmação no mínimo polêmica?

2 – Carolina O que mais o choca no tragicômico espetáculo do terço que o papa Francisco não mandou o advogado argentino entregar a Lula, o preso mais famoso do Brasil, como chegou a ser divulgado até na imprensa no Exterior?

3 – Haisem Que reação você prevê da defesa de Lula à decisão do ministro Félix Fischer de lhe negar a interrupção do cumprimento de pena para fazer campanha antes de o TRF-4 de Porto Alegre decidir sobre esse recurso?

4 – Carolina Que pedra no meio do caminho do PT o Supremo Tribunal Federal colocou ao marcar o julgamento do casal Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann para a terça-feira que vem?

5 – Haisem A inclusão da deputada Cristiane Brasil na investigação da Polícia Federal sobre a quadrilha que rouba dinheiro destinado ao trabalhador no sistema corrompido de registro espúrio de sindicatos altera em que, a seu ver, a imagem do governo Temer, que fez das tripas coração para nomear a filha do dono do PTB ministra do Trabalho?

6 – Carolina Que relevância histórica tem a decisão tomada ontem no STF de adotar também em relação a ministros da limitação do foro privilegiado já empregada no caso de parlamentares?

7 – Haisem O que dizer da intervenção militar na segurança do Rio diante de duas notícias de ontem: a execução do chefe da Delegacia de Combate às Drogas com um tiro na cabeça e a passagem dos 90 dias desde 14 de março, quando Marielle Franco e Anderson Gomes foram eliminados, sem que um só fato relevante tenha sido revelado pela investigação inútil até agora realizada para desvendar o atentado?

8 – Carolina Que justificativa o presidente Temer pode dar ao contribuinte assediado pela crise econômica para gastar milhões de reais num aparelho que lhe permita usar telefone celular em viagens aéreas?

