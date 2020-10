Culpados pela fuga de André do Rap

A maior parcela de culpa pela fuga de André Macedo, o André do Rap, do PCC foi, é claro, o ministro do STF Marco Aurélio Mello, que lhe deu habeas corpus, pedido pela advogada Ana Luísa Gonçalves Rocha, sócia no escritório Ubaldo Barbosa Advogados de Eduardo Ubaldo Barbosa, que até fevereiro foi assessor dele e assumiu prerrogateiva da colega de plenário Rosa Weber. Mas outros figurões da política e da gestão pública no Brasil também tiveram culpa: Jair Bolsonaro, que não seguiu recomendação de Sérgio Moro, de vetar o dispositivo alterado de seu projeto anticrime; André Mendonça e Jorge Oliveira, que aconselharam o presidente a não vetar; o PGR, Augusto Aras, que não recorreu a tempo de evitar a lambança; e Alexandre de Moraes, que a inspirou. Deu no que deu.

