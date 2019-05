Culpado, Temer é solto pelo STF

Na votação que soltou Temer por 4 a 0, o presidente da 6.ª Turma do STJ, Nefi Cordeiro, defendeu decisão afirmando: “Juiz não enfrenta crimes, não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos da nação. Deve conduzir o processo pela lei e a Constituição, com imparcialidade e somente ao final do processo, sopesando as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade.” Ou seja, o STJ não se considera um órgão cujos membros não cuidam de fazer justiça, só decidem se devem cair na lábia jurídica de promotores que acusam e de advogados que defendem. Este, meus mais de 204.150 inscritos, é o Brasil. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

