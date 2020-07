Quem acompanha a briga entre os comandantes militares e o ministro do STF Gilmar Mendes pode até ficar com a impressão que o ministro interino Pazuello é o maior culpado pela desastrosa gestão do combate à Covid no Brasil. Mas isso é um engano. De nada adiantaria nomear um ministro médico e mandar o general intendente de volta à secretaria-geral. Pois a maior culpa é de Bolsonaro, ora!