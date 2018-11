Cuide de nossa nau, capitão!

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, precisa evitar que o barco em que todos nós estamos venha a ser afundado pelo excesso de peso causado por alguns amigos inconvenientes ou por inimigos interessados no naufrágio. Apesar de ter acertado em muitas coisas, ele errará se nomear a deputada Tereza Christina, que fez negócios com Joesley Batista, preso ontem por mais uma falcatrua no próprio Ministério da Agricultura. O capitão da nau Brasil deveria seguir o general De Gaulle, que dizia que a maior virtude de um estadista é a ingratidão, para tratar da ambição de Magno Malta, por exemplo. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal no Youtube e acione o sininho para ser informado sobre os próximos que vier a gravar. Se se dispuser a tanto, poderá me ouvir no Jornal Eldorado, de segunda a sexta na Rádio Eldorado, FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net), acompanhar o Estadão às 5 aqui mesmo no Youtube, seguir o Blog do Nêumanne no Portal do Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e visitar o site Estação Nêumanne (www.neumanne.com). Direto ao assunto, inté.

Para ouvir o vídeo no Youtube clique aqui

Citei a foto de Getúlio chegando ao Rio para tomar o poder em 1930 e, sete anos depois, instalar o regime fascista chamado de Estado Novo. Para não deixar ponto sem nó reproduzo a mesma foto, usada na reclamação dos que não querem ver Ministério do Trabalho, inspirado na Carta del Lavoro, de Benito Mussolini, ser extinto.