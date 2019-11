Cuidado com o AI 5, Eduardo

Cientistas sociais respeitados como José Álvaro Moisés, da USP, erram feio ao impingir à declaração de Eduardo Bolsonaro sobre um “novo AI 5” como grave ataque à democracia. O Estado de Direito de verdade aguenta desaforo, professor. Os maiores erros do deputado foram ignorar exemplos históricos de que o “velho AI 5” engoliu seus donos, como Lacerda e JK. E também que não há perspectiva nem expectativa de convulsões sociais lideradas pela esquerda para protestar contra governo e estado da economia. Mas, sim, ao contrário, teme-se que a população expresse sua indignação nas ruas contra eventual decisão do STF no dia 7 que desfavoreça combate à corrupção e tente fragilizar Operação Lava Jato. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.