No dia em que o Ibope praticamente sacramentou a liderança de Bolsonaro na disputa pela Presidência, chamo a atenção para a segurança dele, pois nada foi esclarecido até hoje sobre o atentado de Juiz de Fora e não vislumbro nada que me tranquilizar quanto a sua integridade física nestes dias. Se gostar deste vídeo que gravei em minha conta no Youtube, inscreva-se para ser avisado sobre os próximos. Direto ao assunto. Inté.

Para ver o vídeo clique aqui