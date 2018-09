Cuba defende Lula na ONU

Brasil apareceu duas vezes na Assembleia Geral da ONU em Nova York na terça e na quarta-feiras 25 e 26 de setembro. O presidente Michel Temer discursou pela última vez, cumprindo tradição que cabe ao presidente brasileiro. E uma das maiores atrações da reunião, o primeiro presidente cubano não pertencente ao clã Castro, estreou denunciando o País pelo “encarceramento com fins políticos do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva”. O herdeiro da brutal e longeva tirania caribenha deu aval politicamente correto de um regime que fuzilou adversários, perseguiu e torturou desafetos pôs seus compadres do PT em aliança na qual incluiu governos notoriamente antidemocráticos como os de Nicarágua e Venezuela. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 26 de setembro de 2018.

