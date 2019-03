Cruzada pela impunidade

A entrevista em que o ministro do STF Marco Aurélio Mello contou à repórter da GloboNews Andréa Sadi que está percebendo um clima favorável na sua grei pela mudança da jurisprudência que atualmente autoriza juízes mandarem condenados em segunda instância começarem a cumprir pena me convenceu de vez que há uma campanha aberta pela impunidade. Ela começou na decisão do STF transferindo crimes de caixa 2 para a Injustiça Eleitoral, prosseguiu pelo mau tratamento dispensado pela Câmara ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e deverá alcançar o clímax com a alteração em relação à prisão pós-segunda instância com o consequente abrandamento da situação penal de Lula. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 28 de março de 2019.

