Crivella, imprudente e incompetente

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, num rasgo de autocritica, reconheceu: “Nós fomos imprudentes.” É uma meia verdade, um eufemismo. Ele é mesmo incompetente, além de irresponsável. As pesadas chuvas atrasadas de março para abril fariam muito estrago mesmo, mas o caos com sete mortos contados até agora e a segunda queda da Ciclovia Tim Maia resultaram do desleixo e da inoperáncia de uma sequência de gestões desastradas e corruptas, das quais a sua é o ápice. Aliás, a limpeza da enxurrada do Rio só será completa quando o ex-governador emedebista contar tudo. Fala, Cabral! Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará. A verdade e a informação.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui