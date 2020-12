Crivella e STJ: escândalo ao quadrado

1 – Quando se pensava que prisão de Marcelo Crivella, afastado da prefeitura do Rio, era um mais um escândalo momentoso, apareceu uma consequência que o torna maior ainda, que foi a prisão domiciliar que ele passou a usufruir por decisão imoral do presidente do STJ, Humberto Martins. 2 – Celso Três, procurador escolhido por Aras para coordenar Operação Greenfield, a paralisou a serviço do bolsalulismo. 3. PLresidente já anunciou golpe ou denúncia de fraude na eleição de 2022, se não houver impressão de voto, que não vai haver. 4 – “Bolsonaro investe contra a palavra, a vida e a verdade” é o título de meu artigo na página 2, de Opinião, do Estadão de hoje. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

