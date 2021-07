“Cristão” que serve a 2 senhores no STF

Bolsonaro disse que indicará para a vaga do decano do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, o advogado-geral da União, André Mendonça. Desde o início do mandato, o presidente indicou apenas um ministro para o STF: Kassio Nunes Marques. A promessa feita por ele, ainda no ano passado, era de que a segunda vaga seria para um nome “terrivelmente evangélico”. Nada de novo no front, FHC criou a advocacia-geral da União da costela da procuradoria-geral da União para premiar seu encarregado de soltar tucano da gaiola, Gilmar Mendes. Lula indicou o advogadinho do PT Dias Toffoli para o cargo. A novidade é que Bolsonaro fala em alguém “terrivelmente evangélico”, mas um cristão que serve a dois senhores: bajulou Lula na Folha de Londrina e Bolsonaro. Pobre pátria desamada, que não desmama.

1 – Ministro que agiu contra críticos é nome de Bolsonaro para STF – Esta é a manchete de primeira página na edição impressa do Estadão deste 7 de julho de 2021. Que critérios você acha que o presidente Jair Bolsonaro usou para indicar o advogado-geral da União para ocupar a vaga do decano no Supremo Tribunal Federal

2 – Não é negacionismo, é só picaretagem – Este é o título de seu artigo publicado na página A2 do jornal, de Opinião, nesta quarta-feira. Em que você se baseia para argumentar que a omissão de Jair Bolsonaro no combate à pandemia deve-se à corrupção, e não à ideologia

3 – Dinheiro contra pandemia bancou gastos de militares – Este é o título de uma chamada de primeira página do Estadão de hoje. Quais teriam sido, a seu ver, as intenções de Jair Bolsonaro ao aumentar verbas para Forças Armadas com dinheiro que deveria ter sido gasto no combate à covid-19

4 – Senadora sugere que houve falsificação no documento do governo – Este é o título de reportagem publicada na página A8, da editoria política. O que você tem a dizer sobre mais esse exemplo de vilania de um governo em que os pedidos de impeachment do chefe continuam sendo empilhados pelo presidente da Câmara em sua mesa

5 – Economia quer cortar subsídios para reduzir o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – Este é o título de uma chamada no alta da primeira página do jornal do dia. O que você acha dessa decisão do governo federal de substituir incentivo fiscal por redução tributária

6 – União quer vender os Correios; procurador-geral da República contesta a forma – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão que está circulando. Qual é sua opinião sobre essa notícia