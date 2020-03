Crise ressuscita reformas

O presidente Jair Bolsonaro disse que conversou por WhatsApp com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre necessidade de priorizar reformas tributária e administrativa, além de tocar Pec emergencial. Este comentou que isso não basta. Mas a equipe econômica tem insistido sobre o caminho para evitar que impactos dolorosos da crise da disseminação do novo coronavírus associado à queda dos preços do petróleo terminem por causarem efeitos desastrosos para a economia. Pode não resolver, mas a volta das reformas é bem-vinda.

Assuntos para comentário na quarta-feira 11 de março de 2020

1 – Haisem – Será que a crise causada pela associação da disseminação do coronavírus e a queda do preço do petróleo levará o governo a apresentar mesmo as reformas tributária e administrativa e a PEC de emergência e o Congresso a aprová-las, como prometeram Bolsonaro, Guedes e Maia

SONORA_BOLSO MAIA 1103

2 – Carolina – Após dia de pânico, Bolsa sobe 7,14% – conta título de chamada no alto da primeira página do Estadão. Será este, a seu ver, um sinal de que a tempestade passou e está chegando a bonança

3 – Haisem – Petróleo em queda deve levar a bloqueio no Orçamento – esta é a manchete de primeira página do Estadão. Você que isso ajudará a aumentar ou diminuir a crise entre governo e Congresso neste instante

4 – Carolina – TSE não compactua com fraudes, afirma Rosa – este é o título do alto da página A8 da Editoria de Política do Estadão. As reações contra a afirmação do presidente Bolsonaro sobre fraude na eleição em que saiu vencedor são convincentes

SONORA_WEBER 1103

5 – Haisem – Os pedidos de desculpas tornados públicos pelo infectologista Dráuzio Varela e pela Globo são suficientes para por fim à polêmica sobre o caso da transgênero Suzy Oliveira no quadro dos presídios no Fantástico

6 – Carolina – O que você tem a dizer sobre as novas revelações da promotoria na Operação Calvário em que são acusados o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho e seu irmão Coriolano

7 – Haisem – O que você achou da decisão da Justiça de levar os acusados pela execução de Marielle Franco e Anderson Gomes a júri popular sem que a polícia tenha descoberto ainda os mandantes

8 – Carolina – Você considera razoáveis ou exageradas as críticas feitas pela força-tarefa da Operação Lava Jato ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Legislativo