Crise militar, truque sujo de autogolpista

Braga Netto chegou ao encontro com a ordem de dispensar os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica na primeira reunião como ministro de defesa. Abriu a conversa com esse comunicado. Disse que as mudanças eram para o “realinhamento” das Forças Armadas com Bolsonaro e a manutenção do apoio ao governo. Os comandantes planejavam entregar os cargos em solidariedade à demissão do general Fernando Azevedo e Silva do posto.. O novo titular entrou no gabinete com a demissão dos três comandantes pronta. É óbvio que não há mais moderados, mas sócios cúmplices do sangue derramado dos inocentes entre os pais da Pátria que mantêm no poder um capetão sem noção que criou essa crise entre seus pares militares, ponto sensível, para ocultar a incompetência dele e de sua execrável equipe.

Assuntos para comentário na quarta-feira 31 de março de 2021