Crise decorreu de corrupção

Tenho criticado com veemência nos últimos dias a recuperação judicial da Odebrecht no prazo recorde de um dia pelo juiz João de Oliveira Filho. A respeito dessa discussão sobre o que gerou a crise, a corrupção ou seu combate, trago aqui proposta importante do ministro da Justiça, Sergio Moro, em entrevista ao Correio Braziliense no fim de semana: “alguma fórmula de colocarmos em nossa legislação a possibilidade de uma transferência do controle acionário de empresas grandes que se envolvam em corrupção”. Este é o assunto de meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 8 de julho de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player