Criminalista quer 8 anos para ministro do STF

1 – Em #neumanneentrevista, o advogado Marcelo Knopfelmacher defendeu que, como senadores, ministros do #stf tenham mandato de apenas 8 anos. 2 – Segundo ele, “ataques à cúpula do Judiciário são lesivos à democracia, precisamos acreditar na Justiça, pior do que má decisão é não haver o STF”. 3 – O entrevistado criticou ainda o uso de provas “ilícitas e imprestáveis” pela 2.ª turma do STF para julgar Moro parcial e anular sentenças contra Lula. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

