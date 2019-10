Crime político contra Bolsonaro

Aras vai tentar reabrir o inquérito sobre a facada sofrida por Jair Bolsonaro em 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora (MG), questionando conclusões da Polícia Federal a respeito do atentado, pressa de Dodge e do juiz da comarca em se livrarem do abacaxi e inércia da defesa do presidente, que perdeu prazo de recorrer. Faz muito bem, pois se trata de um atentado à democracia que, além de quase matar o então candidato favorito, tentou impedir 57 milhões 700 mil brasileiros de votarem nele no segundo turno. Para acompanhar o caso a vítima contratou o advogado Frederiick Wassef, que concorda com o procurador=geral da República.

Assuntos para o comentário da quarta-feira 2 de outubro de 2019