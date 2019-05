“Crime contra o Brasil”

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, admitiu que o governo corre o risco de ver caducar a Medida Provisória (MP) n.º 870, que altera o número de 29 ministérios para os atuais 22. Ele disse ter a esperança de que “o espírito patriótico dos nossos parlamentares entre em vigor” e que os congressistas sabem que deixar isso acontecer seria “criminoso contra o país”. Ele está certo, sua confiança é louvável, mas o mais provável é que o Centrão promova no Congresso exatamente o oposto do que ele espera. Este é meu comentário no Estadão Notícias no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 21 de maio de 2019.

