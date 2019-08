CTSL, passa-moleque em pobre

Inventaram um novo nome, Contribuição Social para Transações e Financiamentos, uma mentira, pois de social não tem nada, uma sigla diferente (CTSL) e abaixaram a alíquota para 0,22%, mas esse disfarce não engana o mais ingênuo dos pagadores de impostos do Brasil, pois cada um sabe quanto isso dói no bolso. Trata-se apenas de uma forma de garantir uma arrecadação sem necessidade de cobrança e que atinge a todos, especialmente os mais pobres, que têm menos voz no Congresso e menos vez na economia. A esperança é que pelo menos neste caso Paulo Guedes e Marcos Cintra não passem a perna em nossos ditos representantes.

https://soundcloud.com/jose-neumanne-pinto/neumanne-220819-direto-ao-assunto

Assuntos para comentário da quinta-feira 22 de agosto de 2019:

1 – Haisem – Manchete do Estadão hoje revela Equipe econômica defende ‘nova CPMF’ com alíquota de 0,22%. Será que Paulo Guedes tem força para convencer Congresso para aprovar esse erro capital, que outros governos já cometeram