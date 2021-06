CPI pega Yamaguche na mentira

1 – Acusada pela #cpidacovid do #senado de participar do #gabineteparalelo para a má gestão da #pandemia, a médica #niseyamaguchi foi várias vezes flagrada mentindo e não conseguiu encontrar versão convincente da acusação que lhe foi feita por #luizhenriquemandetta e #barratorres de haver tentado impor a inclusão na bula de #cloroquina falsa cura da #covid19. 2 – #pm que forçou #petista #arquidonesbitesleao a retirar de seu carro cartaz de #bolsonarogenocida foi afastado do serviço para ser investigado e a #policiafederal não enquadrou o professor na #leidesegurancanacional. 3 – Contra especialistas que temem #contagio do #novocoronavirus, o presidentedarepublica assumiu a autorização da disputa da #copaamerica no #brasil, sendo nisso apoiado pelo inimigo #joaodoria. 4 – A #morteprematura de #joaomiguel, filho de #winderssonnunes e #marianina, expôs a faceta cafajeste e desumana de um #brasil, no qual #jairbolsonaro não é um #pontoforadacurva. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

