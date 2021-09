CPI desvenda rastro de dinheiro vivo

O relator da CPI da Covid Senado, Renan Calheiros, apresentou imagens que mostrariam o motoboy da empresa VTC Operadora Logística (VTCLog) Ivanildo Gonçalves Silva numa agência do Bradesco, em Brasília, no momento em que cinco boletos atribuídos ao ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias eram pagos. Após entrar na mira da CPI, Dias foi demitido da pasta em junho. Os boletos pagos em nome de Dias foram emitidos pela Voetur, grupo empresarial ao qual a VTCLog pertence. A CPI ainda busca entender por que o motoboy da VTCLog teria pago boletos do ex-diretor do ministério. O episódio lembra a investigação do irmão de Carlos Borlsonaro, Flávio, pelo MP RJ. O Brasil inteiro viu Fabrício Queiroz recolhendo dinheiro e sacando ou depositando dinheiro vivo.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário de quarta-feira 1 de setembro de 2021

1 – Haisem – Empresa pagou contas do chefe da Saúde, diz CPI – Este é o título de uma chamada de primeira página da edição impressa do Estadão de 1.º de setembro de 2021. Qual é a relevância dessa revelação acompanhada da divulgação de vídeos com um motoboy fazendo os depósitos suspeitos numa agência bancária

2 – Carolina – Kássio garante a motoboy de empresa investigada direito de não comparecer à CPI – Este é o título de uma notícia publicada no jornal desta quarta-feira. A que jurisprudência o ministro do Supremo Tribunal Federal nomeado por Jair Bolsonaro recorreu para tomar essa decisão que o senador Alessandro Vieira chamou de “atípica”

3 – Haisem – Justiça do Rio de Janeiro quebra sigilos de Carlos Bolsonaro – Este é o título de uma chamada de primeira página do Estadão de hoje. O que há de notório e notável em mais essa notícia policial envolvendo a prole do presidente da República

4 – Carolina – Polícia recolhe 100 quilos de bombas em Araçatuba – Este é o título de uma chamada na primeira página do jornal do dia – Que comentário você tem a fazer sobre essa notícia que espanta não apenas a cidade e o Estado de São Paulo, mas todo o Brasil

5 – Haisem – Bolsonaro não é louco, mas um estúpido coerente – Este é o título do artigo que você assina e foi publicado na página A2 de Opinião do Estadão. O que o levou a essa conclusão preocupante sobre o chefe do Poder Executivo no Brasil.

6 – Carolina – Marcos Guterman é o novo diretor de Opinião do Estadão – Este é o título de uma notícia publicada na primeira página da edição virtual do jornal. O que permanece e o que muda na chefia da tradicionalíssima página de Notas & Informações de nosso jornal.