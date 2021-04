CPI da Covid põe fogo no parquinho

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Senado instale uma CPI para apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid. O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello já é alvo de um inquérito autorizado pelo STF com o mesmo fundamento. Rodrigo Placebo tem tratado o Senado como puxadinho do Planalto, fazendo tudo o que seu mestre capetão sem noção manda. Em artigo publicado no Estadão, Vida e Morte, a colega Eliane Cantanhêde escreveu o seguinte: Com a explosiva CPI da Covid, mais de 340 mil mortos e um “Deus nos acuda” pelas vacinas que seu governo não negociou, Bolsonaro perde apoios e sofre pressões de onde menos queria: o grande capital, que tem forte influência no Congresso.” De fato, a batata está assando no Planalto.

1 – Haisem – Barroso determina que Senado instale CPI da Pandemia – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão desta sexta-feira. Será que o presidente Rodrigo Pacheco cumprirá a ordem do Supremo Tribunal Federal ou continuará adiando com falsas premissas a necessária investigação do único assunto que importa mesmo agora

2 – Carolina – Supremo Tribunal Federal dá aval para veto a missas e cultos na pandemia – Este é o título de chamada no alto da primeira página do jornal de hoje. O que você conclui do resultado final dos dois dias de julgamento na cúpula do Poder Judiciário sobre esse tema que afeta diretamente o público que o presidente Jair Bolsonaro chama de povo e de “cidadãos de bem”

3 – Haisem – Padrasto e mãe do menino Henry são presos no Rio – Este é o título do texto legenda da foto de nosso colega Wilton Júnior, do Estadão, na dobra da primeira página do Estadão, dos flagrantes das prisões do vereador Jairo Júnior e de sua namorada, Monique Silva, conduzidos pela polícia para a prisão temporária de 30 dias decretada para impedir que criam empecilhos para a investigação. Que lição nos traz esse assassinato brutal da criança de 4 anos

4 – Carolina – Fábio Faria, ministro das Comunicações: ‘Empresários querem um ambiente político calmo’ – Este é o título de outra chamada de capa do jornal deste último dia útil de semana. A que empresários o genro de Sílvio Santo se refere especificamente para chegar a essa conclusão

5 – Haisem – Congresso ditará mais da metade do investimento – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do Estadão hoje. O que significa essa novidade na balança dos três Poderes desta República assolada por pandemia, recessão e caos

6 – Carolina – Livros só para ricos? – Esta pergunta é o título do principal editorial do jornal de hoje, como sempre com chamada na primeira página. O que, a seu ver, motiva a dúvida que a inspirou