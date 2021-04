CPI da Covid põe fogo no parquinho

1 – Com o parquinho ameaçado pelo fogo da #cpidacovid​, o ministro da Economia, #pauloguedes​, acusou a #china​ de ter criado o #novocoronavírus​ e participado da produção da #coronavac​, segundo ele menos eficiente do que a #pfizer​, americana, para puxar o saco de #jairbolsonaro​ e prejudicar o #povobrasileiro​, desempregado, faminto e desesperado com a #pandemia​. 2 – Após mais uma trapalhada do #gabinetedoodio​ #bolsonarista​, teve início a #cpidacovid​, com #renancalheiros​, relator, dizendo que “há culpados e eles serão responsabilizados. 3 – Com mais de #392milmortos​ a chorar, o “presidentedarepublica foi abrir a duplicação de 22 quilômetros da #br101​ na #bahia​, chamando seus alvos preferenciais, os #27givernadores​ de #pseudos​ em mais um barbarismo vocabular. #joseneumannepinto​. Inté. #diretoaoassunto​. E só a verdade salvará as nossas vidas.,

Para ver vídeo no YouTube clique aqui