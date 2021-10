CPI adia votação do relatório de Renan

Após o Estadão revelar todo o relatório da CPI da Covid, seu presidente, senador Omar Aziz, adiou a leitura do parecer. Inicialmente, a reunião estava marcada para a terça-feira,19, com votação no dia seguinte. Agora, a nova data será na quarta-feira, 20, e a votação, na terça-feira 26. Há divisão interna sobre definição de “homicídios qualificados” para Bolsonaro. Mas a verdade pura e simples é que a CPI funcionou como um verdadeiro respirador da democracia num momento em que os três Poderes levaram a efeito os resultados funestos de um acordão em que a impunidade passou a reinar abalando os fundamentos da democracia. E a pressão pessoal do presidente da República demonstra que isso o incomoda muito e atrapalha seus projetos golpistas de restaurar a ditadura militar no Brasil e proteger os filhos.

Para ouvir o comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na segunda-feira 18 de outubro de 2021-10-18

1 – Haisem – Divergências e vazamentos fazem Aziz adiar leitura do relatório final da CPI – Este é o título de chamada na primeira página da edição impressa do Estadão de 18 de outubro de 2021. Em que essa exposição de fraturas internas poderá prejudicar a força que até agora a comissão parlamentar de inquérito da Covid no Senado tinha até agora demonstrado ter no cenário político nacional

2 – Carolina – Pandemia faz brasileiros comprar mais livros apesar da crise das livrarias – Este é outro título de chamada na primeira página do jornal desta segunda-feira. Essa boa notícia no meio de tudo de ruim que a covid 19 provocou é surpreendente ou já era esperada por você

3 – Haisem – PCC cresce na Bolívia, novo abrigo do “Narcosul”, cartel internacional de drogas. Esta é a manchete do Estadão de hoje. Que impactos essa notícia internacional pode trazer para nosso dia-a-dia na reconstrução do pós-pandemia

4 – Carolina – Para Merval, Bolsonaro é o pior de tudo – Este é o título do vídeo da série Dois dedos de prosa, publicado no Blog do Nêumanne no portal doEstadão. Que revelações o colunista do Globo, comentarista da GloboNews e acadêmico da ABL fez nessa conversa franca

5 – Haisem – Proteger Ministério Público não é regalia, mas dever, diz juiz – Este é o título do vídeo da série Nêumanne Entrevista, publicado esta semana com um diálogo com o desembargador federal André Nekatschalow, do TRF 3, a respeito de combate à corrupção e outros temas de interesse público

6 – Carolina – O que tem a ver, na sua opinião, o Fundo Partidário com a corrupção, que o presidente Jair Bolsonaro prometeu combater como prioridade na campanha por ele vencida à Presidência da República