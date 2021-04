Covid reduz média de vida do brasileiro

A expectativa de vida no Brasil pode cair até mais de três anos e meio, dependendo da região, devido ao impacto da covid nos índices de mortalidade. O Distrito Federal é o local mais afetado, com a redução estimada em 3,68 anos. O Norte, porém, é a região mais afetada. Lá, as piores situações são a do Amapá (com redução de 3,62 anos), de Roraima (recuo de 3,43) e do Amazonas (menos 3,28). Em média, a redução da expectativa de vida em todo o Brasil será de praticamente dois anos (1,94). Segundo Fernando Gabeira, no Globo, em Bem-vindos à Neverlândia, “na Neverlândia morre mais gente do que nasce. Como estancar a mortandade e chegar vivo a 2022? É uma pergunta que deveria ofuscar todas as pequenas questões políticas, ciúmes e rancores que acabam sendo também uma forma de interiorizar a morte.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na segunda-feira 19 de abril de 2021:

1 – Haisem – Covid reduz em mais de três anos expectativa de vida em Estados – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão nesta segunda-feira. A que conclusão podemos chegar diante do impacto terrível desta notícia

2 – Carolina – Militares podem ser o foco inicial da CPI do Senado – Este é o título de uma chamada no alta da primeira página do jornal de hoje. Por que isso acontece e quais poderão ser as conseqüências de as investigações se concentrarem nas Forças Armadas

3 – Haisem – Aulas virtuais atraem alunos de fora para São Paulo – Este é o título de mais uma chamada no alto da primeira página do Estadão deste início de semana. Qual é, a seu ver, a justificativa para esse fenômeno

4 – Carolina – Apenas 1,7% das operações policiais em favelas no Rio de Janeiro são eficientes, diz estudo – Este é o título de uma chamada de capa do Portal do Estadão. A que conclusões você chega diante desse quadro evidente de ineficiência na segurança da segunda maior cidade brasileira

5 – Haisem – O que prenuncia a declaração dura do presidente da CPI da Covid, o senador amazonense Omar Oziz, do PSD, partido alinhado com Jair Bolsonaro, de que o governo dele nada fez para conter o avanço da pandemia

6 – Carolina – Por que, na sua opinião, o senador Flávio Bolsonaro se limitou a negar que tenha voltado para Brasília num avião da FAB sem dar a mínima justificativa para a notícia de que se hospedou no fim de semana num hotel de luxo de Fortaleza com diárias a partir de 3.549 reais