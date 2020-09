Covid prejudica trabalhadores

Mesmo os brasileiros que conseguiram manter seu trabalho durante a pandemia têm sentido no bolso o impacto causado pelo novo coronavírus na economia. E a queda no rendimento dos trabalhadores ocupados foi maior para aqueles que têm menor escolaridade, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), organizados pela consultoria IDados. No primeiro semestre, os empregados formais que não chegaram a completar o ensino médio tiveram quedas de até 25% em relação ao que costumavam ganhar no mês. Para calcular essa perda, o IBGE perguntou quanto o trabalhador recebia habitualmente naquele mês e quanto, de fato, entrou no seu bolso. Ou seja, a covid-19 desempregou e prejudicou brasileiros empregados.

28 de setembro de 2020

1 – Haisem – Renda de trabalhadores tem queda de até 25% com pandemia – Esta e a manchete da edição impressa do Estadão hoje. O que você tem a dizer do impacto da covid-19 na economia real do brasileiro e você acha que será possível restaurar essa perda

2 – Carolina – Menos de 3% das calçadas permitem distanciamento – É o título de chamada de primeira página do jornal. O que você acha que esta constatação revela sobre as últimas administrações do mais populoso e rico município brasileiro

3 – Haisem – Flávio Bolsonaro declarou à Recedita Federal doações em espécie de 67 mil reais a sua mulher – O que você tem a dizer sobre este hábito arraigado da família do presidente da República de transportar cédulas de dinheiro numa cidade de segurança precária como o Rio de Janeiro

4 – Carolina – Trump ficou dez anos sem pagar imposto, diz The New York Times – O que você achadeste comportamento no mínimo atípico do candidato à reeleição para a Presidência da maior economia do mundo

5 – Haisem – A democracia fracassou no Brasil, diz Graziano – Este é o título do sétimo vídeo da série Nêumanne entrevista em seu canal no YouTube. Você concorda com esta afirmação bombástica do ex-presidente do Incra

6 – Carolina – Palmeiras e Fla empatam após vaivém na Justiça – Que conseqüências você acha que esta batalha no Judiciáreio poderá trazer para o clube que tem a maior torcida do Brasil