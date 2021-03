Covid no Brasil assusta o mundo

O Brasil registrou 2.244 novas mortes pela covid-19 nesta quarta-feira, 24. A média móvel semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 2.279 e pela primeira vez não superou a marca do dia anterior no mês de março. Com os números do dia, o País superou a marca de 300 mil mortes por coronavírus. Nesta semana, o Brasil foi responsável por 27% das mortes no mundo, Bolsonaro cria comitê de crise com governadores amigáveis, ministros do próprio governo e presidentes dos outros Poderes constrangidos por sua convocação e, ainda para o cúmulo do cinismo torpe, do qual não desiste, ele insistiu em picaretagens de charlatão, como o tratamento precoce e críticas a lockdown. Aí, Arthur Lira disse que Legislativo tem “remédios fatais” para lidar com erros no enfrentamento da pandemia.

https://soundcloud.com/jose-neumanne-pinto/neumanne-250321-direto-ao-assunto

Assuntos para comentário na quinta-feira 25 de março de 2021

1 – Haisem – 301 mil e 87 mortos: País tem média de dois óbitos a cada três minutos – Esta é a manchete em letras garrafais da edição impressa do Estadão nesta quinta-feira. O que esses números terríveis revelam sobre a realidade cotidiana do Brasil nesta pandemia e o governo federal insiste em continuar tentando esconder

2 – Carolina – Retrato de um sistema em colapso – Este é o título do texto-legenda publicado na capa do jornal do dia com o registro fotográfico da morte por covid de Dalva Pereira de Mello pelo colega Werther Santanna. Qual poderá ser o limite da dor a que brasileiros comuns serão submetidos neste momento de dor e pranto

3 – Haisem – Conselho Federal de Medicina nega conceder aval a cloroquina, mas admite investigar médico que indica kit covid como cura – Este é o título da manchete da capa da edição desta quinta-feira no Portal do Estadão. Que motivos teve o órgão regulador da atividade médica nos hospitais brasileiros para demorar tanto para apontar as evidências desse crime de charlatanismo

4 – Carolina – Felipe Martins faz gesto controverso em sessão com chanceler no Senado – Este é o título de chamada de primeira página do Portal do Estadão. O que revela esse gesto do assessor de Jair Bolsonaro para política externa e a que tipo de punição deveria levar

5 – Haisem – Ex-assessores de Bolsonaro sacaram 90% do salário pago por filhos 01 e 02 – Esta é a manchete do UOL na edição que está no ar. Que evidências faltam nas investigações dos crimes pelos quais a família Bolsonaro é denunciada em gabinetes na Câmara Municipal e na Assembleia do Rio de Janeiro para que se tome, afinal, alguma providência policial e judicial a respeito

6 – Carolina – Em despedida, Pazuello diz que políticos pediam “pixulé” e falam em conspiração para derrubá-lo – O que você tem a dizer sobre essa denúncia gravíssima feita por um general da ativa e para quem Bolsonaro, depois de exonerá-lo, busca um meio de lhe garantir o foro privilegiado