Covas desmascara a patota de Bolsonaro

1 – O #diretordoinstitutobutantan, #dimascovas, disse que ofereceu #60milhoesdedoses da #coronavac ao #ministeriodasaude, mas não recebeu nem resposta, como também,depois de ter pedido #100r$milhões para fazer os testes da #vacina em #humanos, não recebeu #1centavo sequer. 2 – Ou seja: desmascarou as #mentirasdeslavadas de auxiliares de confiança de #jairbolsonaro, o #exministrodasaude #eduardopazuello, o #exchanceler #ernestoaraujo e o #exsecretariodacomunicacao da #presidenciadarepublica, #fabiowajngarten, todos ex, ou seja, demitidos de seus altos cargos, apesar de confiança total do #chefedoexecutivo. 3 – #tcu exigiu do #chefedogoverno documentos do #orçamentosecreto do #bolsolao de #3bilhões de verbas públicas para comprar apoio parlamentar. 4 – O #capitaoterrorista exige do #ministrodadefesa, #generalbraganetto, e do #comandantedoexercito, #generalpaulosergionogueiradeoliveira, punição leve para a #indisciplina do #generaleduardopezadello no comício bolsonarista das motos no #rio. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

