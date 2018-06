Cortes dóem mais

Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, foi censurado porque disse ao povo a verdade: que somente aumento de impostos pagaria o enorme prejuízo causado pela paralisação dos transportadores de combustíveis e diesel nos últimos dez dias. Depois, voltou atrás e seus colegas de ministério informaram que o governo resolveu tirar recursos públicos de saúde, educação e saneamento básico, programas essenciais para o bem estar da população, subsídio aos exportadores, o que reduz a competitividade do produto brasileiro no mercado externo, que afetará nossa balança comercial, e à indústria química. Ou seja: esses cortes são iguais ou piores do que mais impostos, ora.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 1 de junho de 2018)

Assuntos do comentário da sexta-feira 1 de junho de 2018:

1 – Como é que o governo Temer vai conseguir o milagre de pagar a alta conta da redução de 46 centavos do litro do diesel sem aumentar impostos, conforme está sendo informado à população?

2 – Qual é parcela de responsabilidade do cidadão que apoiou a mobilização dos transportadores contra a política de preços da Petrobrás? Como o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, que antes nem ficou sabendo do movimento, chegou à conclusão de que a sociedade o apoiou e, por isso, terá de pagar a conta?

3 – Em que tipo de lei o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro de Relações Institucionais, Carlos Marun, e o ministro interino da Justiça, se baseiam para achar que será possível cobrar 9 milhões e 400 mil reais de multa dos distribuidores de derivados de petróleo o mesmo desconto na bomba que o dado na refinaria?

4 – Como o governo pode garantir que evitará malandragens dos oportunistas na distribuição de produtos depois do caos se não conseguiu ainda provar que o áudio que está usando como prova de locaute de um diretor de transportadora de cargas contém de fato a voz dele e também não conseguiu identificar o assassino e outros agressores de carreteiros que queriam deixar as concentrações nas estradas e voltar para casa?

5 – Além de mentira, também não seria uma blasfêmia o presidente Temer dizer na Catedral da Assembleia de Deus em Brasília que é um iluminado porque pôde comemorar lá uma vitória que, na verdade, foi uma derrota completa e que está sendo paga pelos maiores vencidos, os cidadãos?

6 – Por que a greve dos petroleiros, convocada para tirar Pedro Parente da presidência da Petrobrás e Lula da cadeia, terminou dando em nada? Seria por isso o petista ficou tão indignado com o que está sendo feito com a Petrobrás, segundo relato de sua sucessora e agora candidata favorita ao Senado em Minas Gerais, Dilma Rousseff?

7 – Por que, agora que descobriu um elo entre o amigão do presidente Lula coronel João Baptista Lima e uma das empresas encrencadas nas concessões do porto de Santos, a Polícia Federal não consegue levar o homem para depor de jeito nenhum, nem depois de preso, hein?

8 – Dois meses depois da execução da vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes e um mês após o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ter declarado que um vereador e um miliciano estavam sendo investigados de o terem planejado, agora aparece como grande novidade a apreensão pela polícia de uma arma igual à submetralhadora usada no crime, descoberta, aliás, recente, pois antes se falava numa pistola automática?

