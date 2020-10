Corrupção prejudica democracia, diz Moro

O ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública Sérgio Moro disse que “a corrupção prejudica a economia e também a democracia”. O conceito faz parte do contexto de suas reflexões em entrevista exclusiva a este canal. Na sétima edição do Nêumanne entrevista, o ex-juiz da Lava Jato explanou com a tranquilidade e a franqueza de hábito sobre a relevância da mais importante e popular operação de combate às malfeitorias dos bandidos travestidos de chefes partidários que assaltaram e continuam assaltando nossos cofres públicos, muito embora tenha enfatizado: “não sou a Lava Jato”. Na entrevista contou como foi para o governo e reagiu às afirmações feitas na semana tanto pelo presidente Jair Bolsonaro (“acabei com a Lava Jato”) quanto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo quem o apoio dele à candidatura vencedora em 2018 “não foi relevante para a vitória de Bolsonaro na eleição”. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

