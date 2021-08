Coronel PM bolsonarista desafia Doria

O chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7), coronel Aleksander Lacerda, com 7 batalhões da PM paulista, cuja tropa de cerca de 5 mil homens é desdobrada em 78 municípios da região de Sorocaba, convidou colegas para manifestação bolsonarista dia 7. Segundo ele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é “covarde”, o governador de São Paulo, João Doria, é uma “cepa indiana” e o deputado Rodrigo Maia, nomeado para a secetaria paulista de ações estratégicas, beneficiário de um esquema “mafioso”. Outro coronel PM de São Paulo, só que da reserva, Ricardo Mello Araújo, diretor do Ceagesp, também convocou veteranos da Rota para a mesma manifestação. Está na cara que PMs são as milícias fardadas populares que Bolsonaro pretende usar em evedntual aventura autogolpista.

1 – Haisem – Comandante convoca para ato e ataca Dória e o STF – Este é o título de chamada no alto da primeira página do Estadão de 23 de agosto de 2021. A atitude indisciplinada de um policial militar de alta patente pode surpreender alguém ou já era esperado

2 – Carolina – Abin renova contrato para segurança da urna eletrônica – Este é o título de uma chamada na primeira página do jornal desta segunda-feira. A decisão anunciada na notícia não fere, de certa forma, a lógica do combate ao sistema de votação feito pelo mais alto chefe da Agência Brasileira de Inteligência, o presidente da República

3 – Haisem – Para Ciro, urge depor Bolsonaro – Este é o título do vídeo da série Nêumanne entrevista desta semana no Blog do Nêumanne – O que há de interessante nas declarações do ex-governador do Ceará a respeito da polarização entre Lula e Bolsonaro na eleição de 2022

4 – Carolina – País perde 16% da superfície da água em 30 anos – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão de hoje. O que chama sua atenção nessa notícia

5 – Haisem – Juíza recusa denúncia do sítio de Atibaia – Este é o título da principal notícia da página A8 da edição de política no jornal do dia. O que sinaliza, a seu ver, essa decisão de primeira instância dando uma guinada de 180 graus de outra da lavra do ex-juiz Sérgio Moro a respeito do mesmo processo

6 – Carolina – Economia imporá ecologia, diz Chico Pereira – Este é o título do vídeo desta semana da série Dois Dedos de Prosa, editado no Blog do Nêumanne no Estadão. O que sustenta a afirmação do artista plástico paraibano diante das dificuldades que tem enfrentado o combate à devastação ambiental no Brasil e no mundo