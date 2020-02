Coronavirus no Brasil

A constatação do primeiro caso de contaminação pelo novo Coronavírus no Brasil, um homem de 61 anos, constatado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, provoca apreensão e alerta, não pânico e desespero. A contaminação ocorreu na Lombardia, norte da Itália, e não na China, numa demonstração de que o mundo inteiro precisa se ligar na necessidade de quarentena e de cuidados especiais da saúde pública. Em todos os recantos de um planeta globalizado, urge se preparar para os efeitos maléficos da possível pandemia sobre as vidas dos cidadãos e também sobre seus efeitos maléficos na economia, refletidos de início nos mercados de capitais, como mostrou o movimento ocorrido nas bolsas europeias neste dia em que foram registradas 12 mortes pela doença na Itália.

Assuntos do comentário de quarta-feira 26 de fevereiro de 2020

1 – Haisem – Brasil confirma o primeiro caso de coronavírus, em SP – é a manchete de primeira página do Estadão hoje. O que há a fazer para evitar o pânico que toma conta da Itália, de onde veio o contaminado, agora com dez mortos

2 – Carolina – Bolsonaro convoca para atos do dia 15 – é o título de chamada ao lado da manchete na primeira página do Estadão. Na sua opinião, o presidente fez bem ou fez mal ao fazer isso

3 – Haisem – De´pois de haver criticado fortemente a ditadura bolivariana de Nicolás Maduro, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, abandonou a reunião da Comissão de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, em protesto ostensivo. O que achou da atitude dela

4 – Carolina – Até que ponto você acha que a reunião de três membros do primeiro escalão do governo Bolsonaro com a cúpula do governo estadual cearense em Fortaleza pode ser considerada um basta histórico à polarização ideológica que predomina na política brasileira

5 – Haisem – A seu ver, o governador de São Paulo, João Doria, tem razão ao criticar a atuação do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, em sua viagem a Fortaleza para levar ajuda pedida pelo governador Camilo Santana, do PT, ao presidente da República

6 – Carolina – Você acha que a colocação de tornozeleiras impedirá a ação do chefe da Organização Criminosa Ricardo Coutinho para prejudicar as investigações da Operação Calvário para desbaratá-la no Estado

7 – Haisem – Existe, a seu ver, alguma razão para a Justiça autorizar o novo périplo que a defesa de Lula anuncia do ex-presidente pela Europa para março

8 – Carolina – O que você tem a dizer sobre as imagens divulgadas nas redes sociais do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em desfiles de carnaval em Macapá ao lado de seu irmão e candidato à Prefeitura de Macapá, Josiel