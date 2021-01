Coronavac 5 a 0 Bolsonaro, xô!

Os cinco diretores da Anvisa, todos nomeados pelo capitão sem noção, Jair Bolsonaro, autorizaram o uso emergencial da Coronavac, parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinés Sinovac, desprezada por ele com o apelido de “vachina”. E mais: todos insistiram que, além de atender à convocação da saúde pública a se vacinar, todo cidadão tem a obrigação de seguir as orientações da OMS de manter distanciamento social, usar máscara e higienizar obsessivas e demoradamente as mão. É o que se chama de cabelo, barba e bigode, gíria de que o “atleta” da barriguinha de chope já deve ter ouvido falar. Na sessão histórica da Anvisa, o diretor Alex Campos, além de se solidarizar com as vítimas do novo coronavírus, elogiou o trabalho dos meios de comunicação, com os quais todo servidor público tem o dever de conviver pacificamente. O presidente, Barra Torres, abdicou de sua condição negacionista e também negou o negacionismo presidencial. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

