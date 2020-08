Coreia, Kakay e o gabinete do ódio

Tentando explicar os motivos de sua provável fuga do Brasil.para o México, confissão de culpa nos processos criminais a que responde no STF, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos inventou uma delirante narrativa conspiratória metendo no mesmo saco Coreia do Norte, China, o advogado de maganões da República e chefões de partidos polítivos metidos em falvatruas, ricaços Antônio Carlos de Almeida Castro. vulgo Cacay, a quem o acusador atrbui filiação ao Partido Comunista, e os ministros do STF Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes visando à derrubada de seu ídolo, Jair Bolsonaro. So isso já basta para dar razões de sobra ao último dos citados para exigir de Facebook e Twitter os bloqueios das contas do insano e de seus comparsas nos crimes repetidos e sistemáticos de assassinato de reputação de adversários tornados perigosos inimigos pela direita ensandecida. E também para insistir e ameaçar com multas pesadas para conter a rebeldia dessas redes, ao tentarem passar por cima impunemente da Justiça brasileira, como se seus donos pudessem negociar no Brasil ao arrepio de nosso Estado de Direito, molecagem insustentável. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

