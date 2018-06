Francisco Lopes foi demitido da presidência do INSS por ter autorizado a transferência de R$ 8,8 milhões dos cofres públicos para a conta de uma empresa, a RSX, de um tal de Lawrence Barbosa, cujo objetivo na vida é provar os mais de mil melhores vinhos do mundo. O problema é que os técnicos do próprio INSS não aprovaram a empresa, que já tinha sido denunciada por práticas suspeitas antes em transações com o Ministério dos Transportes e a Câmara dos Deputados. Como os órgãos públicos são loteados entre partidos de apoio ao governo e os controles inexistem, as nomeações para dirigi-los são um autêntico convite à picaretagem explícita, que resiste, impávido colosso, a esses tempos de caça a gatunos por operações como a Lava Jato e outras.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira, 21 de maio de 2018, às 7h30m)

Abaixo, assuntos do comentário da segunda-feira 21 de maio de 2018

1 – Haisem O que foi revelado de tão grave a ponto de chamar atenção dos bastidores da demissão de Francisco Lopes da presidência do INSS neste fim de semana?

2 – Carolina O que você tem a dizer sobre mais uma reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela?

3 – Haisem O que levou o ministro do STF Marco Aurélio Mello a mandar soltar 11 traficantes do Ceará na mesma ocasião em que seu colega “garantista” Gilmar Mendes fez o mesmo com mais quatro réus da Lava Jato no Rio de Janeiro?

4 – Carolina – De onde saiu o dinheiro para financiar a campanha publicitária da comemoração do segundo aniversário do governo Temer na semana passada?

5 – Haisem Por falar em Temer, há alguma novidade para acontecer no caso escabroso da prorrogação infinita da concessão à empresa Libra de um terminal no porto de Santos envolvendo o presidente Temer, cuja conversa suspeita com Joesley Batista completou um ano quinta-feira, mas o Palácio não fez nenhuma questão de festejar?

6 – Carolina O que o leva a pensar que certa decisão recente da procuradora geral da República, Raquel Dodge, pode estar começando a aproximar as investigações da Lava Jato do até hoje intocável e indevassável Judiciário brasileiro?

7 – Haisem Que tipo de desdobramentos pode ter a estréia de advogados no rol dos receptadores de propina da Lava Jato, conforme relatou o furo de Ricardo Galhardo no Estadão do sábado passado?

8 – Carolina Pelo que aconteceu no último fim de semana passada, talvez seja possível concluir que ou os organizadores da Virada Cultural Paulista acabam com o vandalismo ou o vandalismo acaba com essa iniciativa que tinha tudo para pegar, mas está descambando para a zorra generalizada?

