Convescote em Portugal

Depois de uma semana santa de dez dias por conta de um único dia de feriado, a Semana Santa, o SS-TF ainda não se reuniu para dar conta da lambança do presidente Dias Toffoli, autor do inquérito infame que pretende calar críticos de seus membros e entes queridos e censurar jornalistas recalcitrantes sob a égide do outro Torquemada do século 21, Alexandre de Morais. Em Lisboa, o suspeito Rodrigo Maia disse que confia no seu mais novo amigo de infância, hoje conhecido nacionalmente como “o amigo do amigo de meu pai”, codinome do chefe da patota. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

