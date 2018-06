Faço questão de corrigir algumas informações aqui publicadas a respeito da viagem frustrada de Lula a Adis Abeba para participar de uma reunião paralela da União Africana com a ONU e discutir sobre fome, corrupção e a ameaça do terror num país com um dos governos mais corruptos e uma das populações mais famintas do mundo. A partir de uma consulta ao site oficial da FAO, que não a registrou de forma adequada, feita por jornalistas experientes, honestos, bem-sucedidos e de competência retratada pelos próprios currículos, incorri no equívoco de negá-la, o que não elimina as características do encontro na África, ao qual compareceu a escumalha de gestões podres de tiranos brutais denunciados por suas violações aos direitos humanos, a respeito dos quais o colega José Casado discorreu no jornal O Globo. Para lê-lo clique aqui.

Para ler a posição de Augusto Nunes a respeito clique aqui

Agradeço ao diligente companheiro Jamil Chade, que esclareceu a questão pelo Twitter.

E aplaudo a providência da Justiça brasileira que apreendeu o passaporte de Lula interrompendo um eventual plano de fuga e evitando que a imagem do Brasil fosse conspurcada pela presença de um ex-presidente num convescote de tiranetes boçais.