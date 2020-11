Convescote ao mar pago pelo povo

Logo cedo li um tuíte de Jorge Self Jr., que se apresenta: “Jorge Self Jr, Adm, produtor rural (pesca) e Secretário de Estado de Aquicultura e Pesca do meu Capitão Jair Bolsonaro”. Um vídeo de um grupo animado em claro convescote de feriadão tem a legenda: “Em uma ação conjunta e inédita do Governo Federal, os Ministros Ricardo Salles (MMA), Milton Ribeiro (MEC), Marcelo Antônio (MTUR), Presidente Gilson Machado (Embratur) e o Presidente Fernando Lorencini (ICMBio) visitam oficialmente o Arquipélago de Fernando de Noronha/PE.” Coincidentemente o senador Flávio Bolsonaro, no mesmo lugar com sua mulher e sócia de uma loja de chocolates, mandava sua assessoria dar pela enésima vez a justificativa de que cobrou do Senado as passagens do casal de folga como “equívoco” de assessor sem nome nem função.

Assuntos para comentário na segunda-feira 2 de novembro de 2020

1 – Haisem – Flávio Bolsonaro diz que devolverá dinheiro usado em passagens para Noronha – Este é o título de chamada de capa do Portal do Estadão que abriu esta semana. O que você nos diz de mais esta notícia envolvendo o primogênito do presidente Jair Bolsonaro em maracutaia

2 – Carolina – Frota: Bolsonaro, rato de porão – Este é o título da última postagem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão trazendo revelações de mais um vídeo da série Nêumanne entrevista no seu canal do YouTube. Que revelações interessantes traz esse seu encontro com o deputado federal Alexandre Frota

3 – Haisem – Candidatos apoiados por Bolsonaro nas capitais derrapam em pesquisas – Este é o título da reportagem publicada sábado no Estadão resultante de levantamento da reportagem política do Estadão, confirmada especificamente em São Paulo por pesquisa do Ibope na mesma ocasião. O que, a seu ver, explica essa discrepância entre as pesquisas eleitorais e as que revelam a subida da popularidade do presidente em geral

4 – Carolina – Advogados em comissão na Câmara propõem limitar acesso a relatórios do Coaf – Este é o título de reportagem publicada na editoria de Política do Estadão neste fim de semana a respeito de tentativa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de amenizar as punições à lavagem de dinheiro Brasil. O que você acha disso