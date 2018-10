O segundo turno da eleição presidencial será uma excelente oportunidade para o cidadão brasileiro decidir de vez se aceita o Estado empresário de Vargas transformado em Estado larápio nos desgovernos do PT ou se optará por lutar contra ele a partir do ano que vem. No Estado de Direito o voto é que decide e os brasileiros que votaram no dia 7 de outubro merecem respeito. Este é o resumo do vídeo que circula em minha conta no Youtube.

