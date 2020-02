Contra cambalacho do Centrão

O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), está perambulando pelos plenários, corredores e comissões da Casa com um abaixo assinado para pressionar o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), a começar o processo de votação do projeto de lei que volte a autorizar juiz a decretar início do cumprimento de pena para condenados em segunda instância, alterando decisão do STF que soltou bandidos da política como Lula, Dirceu e Eduardo Azevedo, entre muitos outros. Seriam necessários mais 10 apoios para a proposta passar no plenário e dificilmente Alcolumbre e Maia mudarão o acordo de votar primeiro a PEC da Câmara que muda a Constituição para desautorizar jurisprudência dos supremos garantidores da impunidade. Mas o fato é que não há sentido algum em um projeto interferir na votação de outro, pois são decisões sobre assuntos diferentes a serem tomadas por Casas diferentes. É só um cambalacho de esquerda e Centrão. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

