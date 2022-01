Contra-almirante enfrenta Bolsonaro

1 – O presidente da Anvisa, #antoniobarratorres, desafiou Bolsonaro a mandar a polícia investigá-lo para comprovar a futrica que este fez de que a agência tem motivos escusos para desafiá-lo. 2 – Também na semana passada, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército, causou queixas violentas do presidente por ter instruído, em nota, vacinação de tropas. 3 – A tragédia do desabamento do cânion da lagoa de Furnas em Eldorado, MG, não é desastre do destino, mas resulta da incúria e do desleixo das nossas autoridades públicas encarregadas. joseneumannepinto. Inté. Direto ao assunto. E só a verdade vai nos salvar.

