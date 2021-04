Conspiração contra direito da minoria

Às vésperas da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado sobre ações e omissões do governo federal na pandemia, o presidente Jair Bolsonaro pressionou o senador Jorge Kajuru a entrar com pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal Em conversa por telefone divulgada pelo senador nas redes sociais, Bolsonaro dá a entender que, se houver pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, poderão ocorrer mudanças nos rumos sobre a instalação da comissão em que ele será o alvo. “Você tem de fazer do limão uma limonada. Tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment (de ministros) também”, disse Bolsonaro. “Sabe o que eu acho que vai acontecer, eles vão recuperar tudo. Não tem CPI, não tem investigação de ninguém do Supremo.” Um despautério”

Assuntos para comentário na segunda-feira 12 de abril de 2021

1 – Haisem – Bolsonaro faz pressão contra governadores e Supremo – Este é título de uma chamada do alto da primeira página da edição impressa do Estadão desta segunda-feira. O que será que tanto o presidente da República teme da convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a má gestão federal do combate à pandemia da covid-19, hein

2 – Carolina – Brasileiro enfrenta dívidas em alta e achatamento da renda – Esta é a manchete de primeira página do jornal de hoje. Quais, a seu ver, serão as trágicas conseqüências desta dura realidade da economia provocada pelo contágio descontrolado da covid-19 no País

3 – Haisem – O que você tem a dizer sobre as novas regras do trânsito que passam a valer a partir de hoje depois de vitória do bolsonarismo no Congresso Nacional, obtida com a ajuda do Centrão

4– Carolina – O que foi revelado pelas investigações da 16.ª DP do Rio de Janeiro e revelações das reportagens sobre a bárbara tortura e morte do garoto Henry, de 4 anos, revela a respeito da violência doméstica no Brasil em geral e no Rio de Janeiro em particular

5 – Haisem – Eurico: presidente não preza o Exército – Este é o título de uma das duas partes da edição do Nêumanne Entrevista, publicada no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão nesta semana, contendo o diagnóstico do comportamento das Forças Armadas em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Que contribuições o especialista entrevistado trouxe à compreensão dessa relação

6 – Carolina – Jacob Goldberg: a covid é nazista – Este é o título do vídeo da série Dois dedos de prosa, publicado ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Que observações essa conversa trouxe a lume a respeito da pandemia que abala o mundo há mais de um ano