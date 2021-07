Congresso triplica Fundo Eleitoral

Ao aprovar a Lei das Diretrizes Orçamentárias ontem, o Congresso autorizou expressamente a transferência direta de recursos das emendas de bancada para que Estados e municípios apliquem em qualquer área, no ano eleitoral de 2022, sem fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU). Esse tipo de repasse – chamado de transferência especial – só é autorizado pela Constituição para emendas individuais, aquelas indicadas por deputados e senadores, e não para as emendas de bancada, formada pelo conjunto de parlamentares de um Estado. Técnicos classificaram o dispositivo aprovado como inconstitucional. E triplicou o nefando Fundo Eleitoral, passando de menos de R$ 2 bilhões para quase R$ 6 bilhões. O pior é que bolsonaristas Eduardo Bananinha e Carla Zambelli votaram a favor e, depois, desmentiram. Filustria é pouco.

Assuntos do comentário da sexta-feira 16 de julho de 2021

1 – Congresso triplica o Fundo Eleitoral, que vai a 5 bílhões e 700 milhões de reais – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão deste 16 de julho de 2021. O que, a seu ver, justifica atitude tão desafiadora de um poder da República que diz representar a cidadania

2 – Criminalidade e mais armas aumentam o número de assassinatos – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal desta sexta-feira – Que relação você estabeleceria entre essas duas causas e seu efeito aumentando a mortandade geral brasileira

3 –Preços de carnes e ovos devem superar inflação no ano – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. Por que, em sua opinião, o custo dessa proteína de primeira necessidade na mesa do brasileiro está aumentando tanto neste momento

4 – Fim de incentivo pode acabar com vale-alimentação – Este é o título de uma chamada na primeira página do jornal do dia. O que você teria a dizer sobre mais essa privação do povo em plena duração das crises sanitária, econômica, política e institucional no Brasil

5 – Na CPI, executivo cita coronel em negócio de vacina – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão que está circulando. Em que você acha que a delação de um atravessador pode ajudar os senadores da comissão parlamentar de inquérito da covid a porem em dúvida a militarização do Ministério da Saúde em plena pandemia

6 – Haiti prende chefe de segurança do presidente assassinado – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal. Teria sido possível mesmo, em sua opinião, o responsável pela vida do chefe de Estado morto em casa ter participado da conjura assassina