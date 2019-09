Congresso trai o povo

As últimas votações no Congresso traem explicitamente a vontade do povo e instalam no poder que se diz seu representante uma cleptocracia controlada por chefões de organizações criminosas partidárias. A Câmara tornou lei um projeto esdrúxulo que favorece o crime eleitoral, dificulta a fiscalização e consagra na letra da lei a antiga prática de infratores flagrados serem dispensados sumariamente do pagamento de multas. Tudo isso é resolvido em serões na casa de Maia e as discussões em comissões ou audiências públicas são dispensadas.