Congresso sabota Moro

O pacote anticrime do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, continua sendo boicotado no Congresso e prova isso o aviso do Centrão, que está mandando no Legislativo, de que as leis necessárias para fortalecer o combate à roubalheira e ao crime organizado só serão postas em votação no ano que vem. Isso acontece no momento em que a Transparência Internacional divulga os dados do Barômetro Global da Corrupção, que registram índice impressionante de 54% de brasileiros que acham que a roubalheira aumentou. Até Bolsonaro vai na contramão do combate aos delitos de colarinho-branco e violentos ao nomear Aras, bajulador profissional dos membros dos três Poderes só por carreirismo. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.