Congresso quer mesmo é grana

O relator do Orçamento da União, deputado Domingos Neto (PSD-CE), se reunirá domingo com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir o tamanho do rombo que pretendem abrir nas contas públicas para atender a prefeitos e governadores de suas bases. Pode ser de R$ 15 bilhões, como foi acertado com o Executivo, de R$ 30 bilhões, como eles pretendiam antes da crise criada com a convocação do ato contra o Congresso para 15 de março, ou de R$ 46 bilhões, o máximo possível. Seja qual for ele, será um golpe de Estado, pois não é o Legislativo que administra o caixa.

Assuntos para comentário na sexta-feira 28 de fevereiro de 2020

1 – Haisem – Que motivos você acha que o Congresso tem para articular a derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao Orçamento da União para a próxima terça-feira 3 de março

2 – Carolina – Presidente ataca jornalista do Estado – diz título de chamada de primeira página do Estadão de hoje. Você acha que Bolsonaro teve razões para atacar a imprensa e, em especial, a colega Vera Magalhães, como o fez na live de ontem nas redes sociais

3 – Haisem – Que fatos concretos teriam levado a alta comissária das Nações Unidas para direitos humanos, Michele Bachelet, a incluir o Brasil em seu discurso relatando violação desses direitos pelo mundo

4 – Carolina – Em que você acha que a decisão do governador do Ceará, Camilo Santana, de se negar a divulgar os dados sobre mortes violentas no Estado desde a deflagração do motim dos Policiais MJilitares, o ajudará a resolver a crise de segurança pública causada pelo movimento

5 – Haisem – O que você diz do projeto do deputado Fábio Trad, do PSD do Mato Grosso do Sul, na Câmara inventando uma quarentena de seis anos para juízes, procuradores e policiais militares disputarem cargos em eleições

6 – Carolina – Que razões de interesse público você acha que levaram a Presidência da República por à disposição de Lula quatro assessores em sua viagem programada para Paris, Genebra e Berlim

7 – Haisem – Você acha que as providências que estão sendo tomadas pelas autoridades brasileiras para manter o novo coronavírus sob controle no País evitarão a propagação em território nacional da doença

8, Carolina, Como você encara a decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de mandar o banco Credit Suisse desbloquear 1,8 milhão de reais do advogado Marcos Joaquim Gonçalves, um dos alvos, em outubro do ano passado, da Operação Grand Bazaar