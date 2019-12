Congresso enfia mãos no seu bolso

A lei mais importante do País, que fixa despesas orçamentárias de 2020, está sendo levada à votação do plenário do Congresso com uma horrenda excrescência: a fixação do fundo que financiará as eleições municipais de 2020 em R$ 3,8 bilhões. A previsão original do governo, de R$ 2,5 bilhões, já era extorsiva. E essa indecência se completa com a verba destinada aos partidos que têm as maiores bancadas da Câmara, PT e PSL: R$ 727 milhões cada. O cidadão paga conta bilionária e os partidos majoritários recebem mais em continuísmo que contraria democracia digna desse nome.

Assuntos para comentário da quinta-feira 5 de dezembro de 2019

1 – Haisem – PT e PSL devem obter 727 milhões de fundo para as eleições de 2020 – registra chamada no alto da primeira página do Estadão. Quando será que parlamentares trocarão os próprios interesses pelos do cidadão

2 – Carolina – Câmara aprova pacote anticrime de Moro sem as principais propostas – é a manchete publicada ao lado. O que motiva, a seu ver, os congressistas a ajudarem pra valer o crime organizado que assola o País

3 – Haisem – O que, a seu ver, teria levado o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes a declarar, em entrevista ao Uol, que excesso de encarceramento no Brasil produz mão de obra baratíssima para o PCC

4 – Carolina – O que você achou da atitude das senadoras Simone Tebet, presidente, e Juíza Selma, relatora, de marcarem sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para terça-feira 10 desafiando o boicote do presidente da Casa, Davi Alcolumbre

SONORA_TEBET 0512

5 – Haisem – Qual é sua opinião sobre a resolução final do Supremo Tribunal Federal de aceitar compartilhamento irrestrito de dados de Coaf/UIF, Receita Federal e Banco Central com o Ministério Público, ao contrário do que previa o voto inicial do presidente Dias Toffoli

6 – Carolina – “Gabinete do ódio” usa verba pública, diz Joice – este é o título de uma chamada de primeira página no Estadão de hoje. O que você acha dessa afirmação tão grave

SONORA_JOICE A 0512

7 – Haisem – Indústria tem terceira alta: Ibovespa bate recorde – é o que diz outra chamada na primeira página do Estadão. O que você opina sobre esta boa nova no noticiário econômico do dia

8 – Carolina – Você se surpreende com a notícia de que as manifestações nas ruas começam a escassear na agenda de Lula depois da saída da sala de estado maior da Polícia Federal em Curitiba e isso se deve a quê, em sua opinião