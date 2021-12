Congresso mantém em sigilo orçamento secreto

Após a ministra Rosa Weber, do STF, ter atendido ao recurso mentiroso dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Artur Lira, o Congresso ampliou de forma cínica e prepotente contra uma ordem judicial a liberdade das emendas do relator, as tais RP 9, que instituem o gasto a perder de vista com o dito tratoraço ou, se preferirmos, bolsolão, tanto faz. Ou seja, avalizou um orçamento clandestino respondendo a argumento já desmentido pelo relator do orçamento de 2020, deputado 2020, que não apenas negou que era impossível identificar os beneficiários como deu em ofício o caminho das pedras: ofício encaminhado pelos beneficiários ao então secretário-geral da Presidência, general Luiz Eduardo Ramos. Ou seja, liberaram geral o assalto ao erário na cúpula dos poderes. E dane-se o cidadão pagante.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir no Blog do Nêumanne, Polític, Estadão, clique no link abaixo:

Assuntos para comentário na quarta-feira 15 de dezembro de 2021

1 – Haisem – Congresso amplia tratoraço após STF liberar orçamento secreto – Esta é a manchete da primeira paginado portal do Estadão de 15 de dezembro de 2021 – Você diria que liberou geral em matéria de assalto ao erário na cúpula dos poderes e dane-se o povo

2 – Carolina – Bolsonaro faz pressão por reajuste a policiais federais – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão desta quarta-feira – O que justifica esse privilégio, em sua opinião

3 – Haisem – A Anvisa fiscaliza por amostragem; governo não define normas – Este é o título de uma chamada de primeira página do jornal de hoje. A indiferença em relação à exigência do passaporte de vacinação quer dizer que o cidadão brasileiro continua ao deus-dará em matéria de proteção à vida pelas autoridades de um Estado irresponsável

4 – Carolina – PF intima Bolsonaro a depor sobre vazamento – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão do dia. De que adianta a Polícia Federal abrir inquéritos se eles nunca terminam com a permanente decisão de prorrogá-los pelo Supremo Tribunal Federa, a seu ver

5 – Haisem – Cargo vitalício tem salário de 37 mil reais e apartamento funcional – Este é o título de reportagem publicada na página A da Editoria de Política do jornal que está circulando. Você diria que o senador mineiro Antônio Anastasia ganhou a sorte grande ao ser escolhido pelos seus pares do Senado para ser ministro do Tribunal de Contas da União

6 – Carolina – Para Secchin, Gil é um poeta fino – Este é o título do vídeo da série Dois Dedos de Prosa que circula no Blog do Nêumanne no portal do Estadão no momento. O que revela a conversa com o poeta e membro da Academia Brasileira de Letras sobre a escolha do cantor e compositor baiano para o convívio com os ditos imortais da literatura