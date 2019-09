Congresso faz leis de proveito próprio

Assuntos para comentário da segunda-feira 16 de setembro de 2019

1 – Haisem – Qual é a armadilha fatal que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocará sob os pés da sociedade brasileira na sessão de amanhã

2 – Carolina Por que você considera esse projeto de reorganização partidária tão funesto para a democracia brasileira neste momento pelo qual passamos

3 – Haisem – O que mais lhe chamou atenção na entrevista exclusiva que o ministro do STF Gilmar Mendes deu à Folha de S.Paulo domingo

4 – Carolina – Como você analisa a reação furiosa do deputado David Miranda, marido de Glenn Greenwald do site The Intercept Brasil a respeito da revelação pelo Ministério Público do Rio de movimentação financeira atípica na conta dele

5 – Haisem – Qual é sua reação à acusação feita pelo militante americano Gleen Greenwald aos repórteres do Globo que deram a notícia sobre a movimentação de David Miranda, chamando-os de corruptos e propagadandistas

6 – Carolina – A seu ver, qual é a relevânia da declaração do presidente do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região de Porto Alegre sobre o eventual uso de mensagens furtadas de celulares de autoridades para processar Sergio Moro e Deltan Dallagnol

7 – Haisem – O que é mais revelador na visita que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, fez ontem ao presidente Jair Bolsonaro no hospital onde ele se recupera da última cirurgia provocada pela facada que ele sofreu em Juiz de Fora há um ano

8 – Carolina – Por que o deputado Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para manifestar a opinião contrária à CPI da Lava Toga da militante bolsonarista Paula Marisa

